Тренер Федотов сменит футбольный "Оренбург" на "Сочи"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после последнего перед зимней паузой тура чемпионата России по футболу, который завершится 8 декабря, разорвет контракт с клубом и возглавит команду РПЛ "Сочи".

Как сообщает "Спорт-экспресс", соглашение 53-летнего российского специалиста с сочинцами рассчитано на два с половиной года. Уже известно, что в "Сочи" Федотов придет вместе со своим тренерским штабом.

Напомним, что после 18 туров черноморский клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 14 очков. Ранее руководство "Сочи" отправило в отставку прежнего наставника команды Александра Точилина.