Экс-регбисты сборной Новой Зеландии пожертвуют науке свои мозги

Центр исследования мозга в Университете Окленда сообщил о поиске спортсменов, готовых после смерти пожертвовать свой мозг для изучения долгосрочных последствий сотрясений этого органа. По статистике, более 20% всех черепно-мозговых травм в Новой Зеландии приходится на контактные виды спорта.

Как сообщает Reuters, несколько бывших регбистов сборной Новой Зеландии согласились участвовать в программе. Среди них и Бен Афеаки, завершивший карьеру в 27 лет из-за серьезного сотрясения мозга.

"Исследования показали, что хроническая травматическая энцефалопатия связана с повторными сотрясениями мозга, а также ударами в голову. Она была обнаружена у спортсменов, занимающихся контактными видами спорта", – говорится в заявлении исследовательского центра.

Отметим, что регби входит в число самых травмоопасных видов спорта.