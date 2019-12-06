Сани святого Микулаша с чертом и ангелом сбили ребенка на празднике в Чехии. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент необычного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером в минувшую среду, 4 декабря, в городе Вельке-Биловице, расположенном в восточной части Чехии.

Местные жители собрались для традиционного "пения у елки" – мероприятия, на котором зажигаются праздничные огни, раздаются угощения, поются песни и колядки. В финальной части было решено устроить небольшой фейерверк, грохот которого и напугал лошадей, запряженных в сани святого Микулаша – одного из главных действующих лиц вечера.

Животные ринулись прочь и снесли восьмилетнюю девочку, увлеченную содержимым собственного смартфона, и не заметившую опасность. К счастью, ребенок не попал под полозья, поэтому отделался ушибами и испугом, об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По чешским традициям, подготовка к Рождеству начинается в начале декабря, когда дети начинают получать подарки. "Ответственным" за раздачу презентов является святой Микулаш – местный аналог Деда Мороза и Санта-Клауса. Считается, что он разъезжает на санях в компании ангела и черта: первый отвечает за поощрение послушных детей, а второй – дарит тем, кто себя плохо вел, уголь вместо игрушек и сладостей.