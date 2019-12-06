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6 декабря 201912:48

Для учителей хотят создать общую систему оплаты труда

PA Images\TASS

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в интервью "Известиям" высказался о необходимости создания общей для всей страны системы оплаты труда учителей.

По словам Смирнова, в некоторых регионах базовый оклад за норму педагогической нагрузки примерно в два раза меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Парламентарий подчеркнул, что это недопустимо, ведь каждый специалист реализует единый федеральный государственный образовательный стандарт.

"Дифференциация становится злом, а не стимулом к развитию", — сказал Смирнов, добавив, что повышение квалификации также должно сказываться на размере зарплаты педагогов.

По данным Росстата по итогам января-сентября 2019 года, в среднем учителя получают 40 тысяч рублей в месяц. При этом самые высокие зарплаты у педагогов на Чукотке (99 тысяч рублей), а самые низкие — в Северной Осетии (22 тысячи).

Как пояснила завлабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, разрыв между средними заработными платами учителей среди регионов был всегда, так как зарплата выплачивается из бюджета и зависит от величины МРОТ, варьирующейся за счет надбавок и коэффициентов.

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