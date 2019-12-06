Биатлон. Тренеры сборной не планируют менять состав на Кубке мира

До конца календарного года в составе национальной сборной России по биатлону не планируется делать никаких изменений. Все "стреляющие лыжники", попавшие на Кубок мира по итогам отборочных стартов, должны поехать и на второй кубковый этап в Хохфильцен.

Проблема возникла после того, как на первом этапе главного коммерческого турнира сезона в Швеции Виктория Сливко и Кристина Резцова не набрали ни одного очка в индивидуальных гонках. В то же время на втором по значимости турнире – Кубке IBU, — Ирина Старых одержала победу в спринте и стала второй в пасьюте, а Екатерина Глазырина дважды занимала третье место.

Тем не менее, тренерский штаб сборной России по биатлону не планирует проводить ротацию в составе команды после этапа в шведском Эстерсунде, сообщает портал News.Ru. Состав до новогодних праздников останется без изменений.