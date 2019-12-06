Подарки, СОВА и "Терминатор": "Прогресс" отправился к МКС

9 декабря экипаж Международной космической станции ждет подарки с Земли. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-13" стартовала 6 декабря с космодрома Байконур. Старт прошел с 31-й площадки космической гавани.

Через 9 минут после старта произошло отделение космического аппарата от третьей ступени ракеты и "Прогресс МС-13" вышел на околоземную орбиту, поясняет "Интерфакс". Российский космический транспортник доставит на станцию 410 литров воды, 1360 килограммов продуктов для обеспечения трех космических экспедиций. Кроме того, на корабле 650 килограммов топлива и необходимое оборудование массой 2,48 тонны. В частности, на его борту уникальная научная аппаратура, отметил замглавы научно-технического центра Ракетно-космической корпорации "Энергия" Михаил Беляев.

Это "Терминатор" и два приборы системы СОВА система ориентации видеоспектрометрической аппаратуры). Последняя крепится на иллюминатор и заменяет космонавтом при съемке поверхности Земли с орбиты. Системы наводится на исследуемые объекты автоматически. Кроме того, на станцию доставят управляющий компьютер для российско-немецкого эксперимента ICARUS по изучению миграции животных.

Стыковка "Прогресса" с МКС пройдет по трехсуточной схеме, поскольу на 4 декабря был запланирован пуск американского грузового корабля Dragon миссии SpX-19 со стыковкой 7 декабря. Но из-за погоды американский корабль отправился к орбитальной станции на день позже.

Старт "Прогресса" также переносился. Он был намечен на 1 декабря, но при проверке систем на корабле был найден дефектный кабель. Его заменили, что также привело к переносу запуска.

Жизнь "Прогресса МС-13" в космосе будет увлекательной. Это будет "Фантастический полет": российский корабль примет участие в уникальном эксперименте "Изгиб".

Граница земной атмосферы и космоса проходит на уровне сотни километров. Это так называемая линия Кармана. Еще ни один корабль не летал на высотах 120-130 километров над поверхности Земли, это даже теоретически невозможно.

Но Россия подготовила такой эксперимент. "Прогресс" после расстыковки с МКС опустится пониже. С него на длинном тросе будет спущен научный контейнер.

Удерживаемая тросом из кевлара с оптоволокном научная аппаратура будет изучать атмосферу на этих высотах. В перспективе это позволит уникально земную поверхность исследовать с таких малых высот позволит получать уникальные снимки с высоким разрешением. И тогда истории о том, что на космических снимках можно будет разглядеть даже звездочки на погонах, станут былью.