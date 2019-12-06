Виновник массовой аварии на Выборгском шоссе имеет 104 штрафа за год

У предполагаемого виновника аварии с участием 13 машин на Выборгском шоссе больше ста нарушений за год. В результате ДТП ему грозит пять уголовных дел — вождение в пьяном виде, без документов — права и страховой полис. Кроме того, водитель нарушил ПДД и повредил дорожные сооружения.

Как напоминает ГТРК "Санкт-Петербург", авария, которая произошла накануне, попала на камеры видеорегистраторов. Предполагаемый виновник на иномарке вылетел на встречную полосу и первым снес всю переднюю часть поворачивающего на разрешенный знак автомобиля. Затем он врезался в несколько других машин и снес столб и ограждение. На этом "приключение" не закончилось: вновь оказавшись на проезжей часть, иномарка продолжила крушить все на своем пути. Как выяснилось позже, водитель управлял подменным автомобилем от автосалона.

В итоге, сам водитель и его пассажирка с травмами средней степени тяжести. попали в больницу.