В Москве "заминировали" башню "Федерация" и семь судов

Неизвестные сообщили о "минировании" башни "Федерация" Московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее 6 декабря поступило сообщение об угрозе взрывов в семи столичных судах – Чертановском, Щербинском, Зюзинском, Хамовническом, Хорошевском, Тимирязевском и Перовском. Из учреждений были эвакуированы работники и посетители.

В этот же день информация о минировании поступила в Храм Христа Спасителя. Его "минировали" и днем ранее, все угрозы оказались ложными.

Аналогичные угрозы поступили в суды Санкт-Петербурга. Как сообщает РИА Новости, началась эвакуация Санкт-Петербургского горсуда, а также Петродворцового, Куйбышевского, Октябрьского районных судов эвакуируются. 5 декабря неизвестные сообщили о взрывчатке в петербургском метро, эта информация не подтвердилась.

Сообщения о взрывчатке в судах, школах, больницах и прочих учреждениях Москвы и Петербурга стали поступать с конца ноября. С начала недели такая информация поступила в 400 объектов, из которых были эвакуированы около 60 тысяч человек.