Идея Зеленского: реакция Москвы, Луганска и Донецка

В Кремле знают об идее украинского президента Владимира Зеленского выдвинуть предложение на встрече в нормандском формате по созданию так называемой "муниципальной стражи". Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предметное обсуждение будет на самом саммите, передает "Интерфакс".

Он отметил, что это известно из сообщений СМИ, а что-либо говорить можно будет лишь по итогам встречи.

Зеленский заявил ранее о намерении предложить на встрече в нормандском формате идею создания на территории Донбасса "муниципальной стражи", состоящей из представителей Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР.

Однако в Донбассе эту идею раскритиковали, заявив, что безопасность жителей народных республик защищала и будет защищать Народная милиция, существование которой закреплено и в минских соглашениях и в законе Об особом статусе.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "предложения Зеленского — лишь очередная попытка подмены сути минских соглашений. Никаких нацгвардейцев на свои земли мы не пустим".

Отвечая на вопрос журналиста о том, с каким настроем Владимир Путин едет на этот саммит, Песков сказал, что настрой у президента серьезный.

Представитель Кремля выразил уверенность, что власти Франции обеспечат все условия для проведения саммита, в связи с чем никаких опасений, касающихся протестов "желтых жилетов" у российской делегации нет.

Кроме того, российская сторона планирует осуществить важные двухсторонние встречи и с президентом Макроном, и с канцлером ФРГ Меркель, и с президентом Украины Зеленским, добавил Песков.