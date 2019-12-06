Помочь может каждый: маленькому Ване необходим курс протонной терапии

Русфонд объявил срочный сбор средств на лечение 9-летнего Вани. У ребенка страшный диагноз — опухоль головного мозга. Необходим курс протонной терапии, который прицельно убивает раковые клетки, не затрагивая здоровые ткани. На это семье мальчика нужно собрать два миллиона рублей. Помочь в этом может каждый из нас. Как это сделать?

Последние четыре месяца для девятилетнего Вани Гадиева выдались тяжелыми. Каждый день он сражается за жизнь, как и положено настоящему борцу — мальчик уже давно увлекается каратэ. В конце лета у него начались головные боли, судороги. Затем ослабли правая рука и нога. Замедлилась речь.

"Мы обратились в экстренный приемный покой, там сделали КТ и обнаружили опухоль головного мозга", — рассказывает мать Вани — Нина Гадиева.

Слабость не проходила. Ваня стал забывать буквы. Врачи экстренно удалили опухоль, но теперь, чтобы полностью победить болезнь, мальчику необходимо пройти курс протонной терапии. В отличие от обычной лучевой, она действует точечно.

"Ване показана протонная терапия, так как он достаточно молодого возраста — 9 лет — и область облучения находится в критически важном месте. То есть, рядом находятся зрительные нервы, при обычно облучении может пострадать зрение, и улитки — может пострадать слух", — говорит врач-онколог, радиотерапевт Медицинского института имени Березина Сергея Денис Антипин.

Всего нужно 33 сеанса лучевой терапии. Стоимость курса – почти 2 миллиона рублей, но таких денег у семьи нет. Ване уже сейчас стало лучше. Теперь родители мечтают довести лечение до конца.

"После удаления опухоли ребенок чувствует себя намного лучше. У него такая внятная речь, звонкая. Он бегает, очень активный стал. У него такое желание жить!" — говорит Нина Гадиева.

Вернуться к нормальной жизни уже удалось Василисе — ей шесть. В прошлом году она проходила в Санкт-Петербурге такой же курс протонной терапии.

"Счастью моему нет предела, опухоль не растет, только уменьшается. Доктор дала нам надежду, разрешила нам школу, разрешила нам танцы, сад!" — говорит мать Василисы — Алеся Котелевцева.

Ваня тоже настроен бороться за свое здоровье, хочет снова вернуться в секцию каратэ и стать стоматологом. Помочь ему в этом можете и вы, отправив СМС со словом ВЕСТИ/VESTI на короткий номер 5542. Стоимость СМС – 100 рублей. С каждым из них шанс Вани на здоровую жизнь все реальнее.