Росстат отчитался о подорожании продуктов и лекарств

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) опубликовала цены на различные продукты в стране, передает РИА Новости.

Отмечается, что по сравнению с октябрем в ноябре гречка подорожала в среднем на 11%. Более всего цены на данную крупу выросли в Еврейской автономной области – на 28,8% и Республике Тува – на 27,2%.

Эксперты объясняют это сокращением посевных площадей из-за перепроизводства продукции в минувшие два года.

По данным Росстата, в целом рост на различные крупы и бобовые составил по сравнению с октябрем 2019 года — 2,1%, по сравнению с ноябрем прошлого года – 15,4%.

За период с октября по ноябрь текущего года повысились цены на фруктовые соки, соленую сельдь, пастеризованное молоко, сметану, мороженую рыбу, йогурты и сыры. Их рост составил 0,8-1,2%.

Подорожали помидоры (32,1%), свежие огурцы (17,8%), чеснок (3,7%), виноград (3,6%).

Вместе с тем Федеральная служба государственной статистики отметила подешевление отдельных товаров: на сахар-песок — на 7,8%, апельсины — на 6%, лимоны — на 4,6%, столовая свекла — на 3,2%, белокочанная капуста — на 2,6%, морковь — на 1,8%, репчатый лук — на 1,1%, яблоки — на 0,8%.

Не укрылся от Росстата и рост цен на ряд лекарственных препаратов, среди которых йод, поливитамины, валидол, лоратадин, таурин (0,8-1,8%), настойка пустырника (2,6%), левомеколь (2,0%).

В то же время, по сравнению с октябрем снизились цены на винпоцетин (1,9%), корвалол, сеннозиды А и В (0,3%), лоперамид (на 0,2%).