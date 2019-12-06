Похитителя мобильников Бондарчука и Миронова отправили в колонию строгого режима

Неоднократно судимый за воровство 41-летний житель Москвы Антон Конарев проведет ближайшие два года в исправительной колонии строгого режима. Это решение суда по обвинению Конарева в краже смартфонов у актера Евгения Миронова и режиссера Федора Бондарчука.

Решение принял Лефортовский районный суд Москвы, сообщает РИА Новости. Вор 28 августа прикинулся актером и проник в здание кинопроизводственного комплекса на Подъемной улице. Здесь он зашел в гримерку и вытащил два телефона из карманов одежды. Ущерб был оценен в 130 тысяч рублей.

Воришка воспользовался тем, что владельцы телефонов были заняты на площадке записи популярной телепрограммы, которую ведет Федор Бондарчук. В тот раз как раз Бондарчук записывал интервью у худрука Театра наций Евгения Миронова.

Пропажи знаменитости обнаружили только в конце съемочного дня. Вора вычислили по записям видеокамер.

После задержания подозреваемого в полиции у него на левом плече была замечена татуировка кота. КОТ — это аббревиатура, которая означает "Коренной обитатель тюрьмы".