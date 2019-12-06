Водитель и пассажир легковушки пережили двойное ДТП с фурами. Видео

В Сети опубликованы кадры с регистратора, запечатлевшего момент аварии, произошедшей в пятницу, 6 декабря, на трассе Екатеринбург – Тюмень неподалеку от города Богданович в Свердловской области.

Женщина, находившаяся за рулем автомобиля Hyundai, совершила обгон и вернулась в свою полосу, но не справилась с управлением. Легковушка сорвалась в занос и выскочила на встречную полосу, после чего столкнулась с фурой Volvo.

От удара Hyundai откинуло обратно и в нее врезался грузовик МАЗ с щебнем. После аварии он выехал в кювет и опрокинулся. Легковушка тоже оказалась за пределами проезжей части.

По данным госавтоинспекции Богдановичского района, водитель и пассажир легкового автомобиля Hyundai получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Напомним, что в минувший понедельник, 2 декабря, при схожих обстоятельствах на трассе в Татарстане погибли два человека. Авария, унесшая жизни женщины и ее дочери, попала на видео.