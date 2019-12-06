Экс-супруга хоккеиста Никиты Зайцева опубликовала видео похищения ее дочерей

Бывшая супруга хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева опубликовала видео похищения своих детей. Инцидент произошел еще в конце ноября, 24 или 25 числа, но запись появилась только сегодня.

"Вот уже 12 дней я не знаю, где мои девочки, не знаю с кем они!! Ведь их папа находится не в России! Я писала несколько заявлений во всевозможные инстанции, включая полицию, на которую я рассчитывала, и умоляла найти моих детей, но до сих пор от них так и не поступило никакого ответа!" — написала Маргарита Зайцева.

Тяжба между бывшими супругами длится уже давно, камнем преткновения является размер алиментов на содержание четырёхлетней Сони и двухлетней Веры.

На обнародованных кадрах видно, как двое мужчин уностя на руках девочек, отталкивая преслудющих их женщин.

"Няне порвали ухо, меня схватил какой-то посторонний мужчина, малышек насильно вырывали за ручки, нам с няней ничего не оставалось делать, как отпустить их, чтобы просто не покалечить", — пояснила экс-жена хоккеиста.

Первоначально Маргарита обвинила в похищении самого спортсмена, но тот отметил, что в тот момент находился за океаном. Позже бывшая супруга, как сообщал телеграмм-канал "112", попыталась с помощью полиции проникнуть в квартиру родителей Зайцева, но стражи порядка отказались взламывать дверь без решения суда.

"Я обращаюсь сейчас к моим бывшим свекрови и свекру: Вы можете как угодно обзывать, оскорблять меня, и даже нападать! Но вы не имеете права впутывать крошечных девочек в свои разборки со мной! Верните мне моих дочек и не травмируйте больше их детскую психику!" — потребовала мама малышек.

Зарплата Зайцева в клубе "Оттава Сенаторз" составляет 4,5 миллиона долларов в год до вычета налогов. Бывшая супруга претендует на треть доходов защитника в качестве алиментов.