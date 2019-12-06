Российские военные провели эксперимент с космической платформой

Российские военные провели эксперимент по отделению небольшого космического аппарата от многофункциональной платформы. Цель тестов – оценить техническое состояние российских спутников, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Информация от аппарата поступает на Землю для обработки, уточнили военные. На ее основе делается вывод о состоянии того или иного спутника.

В августе 2019 года Минобороны запустило на орбиту "Космос-2535" и "Космос-2536. Это инспекторы, предназначенные для сбора данных и проверки работы оборудования других космических аппаратов. В частности, они оценивают воздействие на спутники мусора, протонного и солнечного излучения.