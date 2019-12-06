Рождественскую ярмарку в Санкт-Петербурге посвятили "Щелкунчику"

Рождественскую ярмарку в Санкт-Петербурге в этом году решили посвятить "Щелкунчику". Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", всю ярмарочную территорию поделят на две части. В одной половине будет обычное торгово-развлекательное пространство. В другой устроят мышиное королевство.

Еще одно новшество — ярмарку обустроят в новом месте. Горожан и гостей Северной столицы приглашают на Манежную площадь и улицы Кленовую и Малую Садовую. Как рассказали организаторы, все работы по установке елки, обустройству катка и монтированию аттракционов близятся к завершению. Кстати, в этом году развлечения будут бесплатными, в том числе никогда не тающий каток и городок аттракционов.

Зимний стадион станет местом ежевечернего проведения яркого светового шоу. Еще одна очень привлекательная и популярная локация — фуд-корт, где будут представлены кухни народов мира.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время погоду в Петербурге нельзя будет назвать рождественской. Ожидается снег с дождем и сильный ветер. Так что чтобы поймать новогоднее настроение, достаточно прийти на ярмарку — устроители уверены, что здесь всегда будет царить праздничное веселье. Гостей ждут с 12 декабря. Время работы: с 12 часов и до 21 часа. Исключением станет 1 января: ярмарка откроется не раньше 14 часов.