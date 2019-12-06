Депутат Рады Вадим Рабинович: оппозиция готова встать на защиту Зеленского

"Мир на Украине – приоритет номер один. И если Зеленский поехал в Париж с миром, мы вместе с ним", — заявил в эфире программы "60 минут" сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

Если президент Украины хочет опереться на здоровые силы в стране, мы встанем рядом с ним и будем готовы его защищать, подчеркнул политик.

"Я вообще не большой оптимист по действиям нашей власти, но в данный момент мы поддержим Зеленского во всех вопросах, связанных с миром. Потому что сегодня уже готовят Майдан. У нас появилась объединенная партия Парубия, где собрались "Батькивщина" Тимошенко, Порошенко и партия "Голос", — отметил нардеп Верховной рады.

По словам Рабиновича, Незалежная очень устала от войны.

"Это стало настолько непереносимо, что каждый здоровый человек, который любит Украину, ждет мира и прорыва в "нормандском формате", — сказал он.

Однако политик не берется прогнозировать, насколько Зеленский готов на подобного рода прорыв и не побоится ли он при этом радикалов.

"Не знаю, насколько хватит мужества у президента Зеленского противостоять 7-10% населения, которые ввергают нас в войну", — добавил народный депутат.

Тем не менее Рабинович не испытывает особого оптимизма по поводу предстоящего саммита, и на то есть причины. Он сообщил, что накануне отъезда украинской делегации прошли обыски в офисе главы "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Демонстративные, показательные, тупые обыски. Конечно, там ничего не нашли, кроме двух окурков. Но сам факт запугивания оппозиции перед встречей в "нормандском формате" показывает позицию действующей власти", — констатировал нардеп Верховной рады.

В заключение Рабинович от имени своей партии обратился ко всем участникам встречи в "нормандском формате".