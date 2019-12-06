Умер ученый, выпивший "Крота"

Преподаватель Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Олег Ивашев-Мусатов скончался на 92-м году жизни. Причиной смерти ученого стало случайное употребление средства для очистки труб. Преподаватель перепутал его со стоявшей рядом бутылкой воды.

О смерти Ивашева-Мусатова сообщается на сайте механико-математического факультета МГУ. Ученый умер 3 декабря. Отмечается, что Олег Ивашев Мусатов был заслуженным преподавателем МГУ, лауреатом премии имени М. В. Ломоносова за педагогическую деятельность.

Прощание с ученым состоится 10 декабря в крематории Хованского кладбища в 13:30 по московскому времени.

После случайного приема "Крота" Ивашева-Мусатова госпитализировали в НИИ Склифосовского. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии.



Продюсер Бари Алибасов ранее якобы также стал жертвой химического средства. Он случайно выпил "Крота", в результате чего получил химическое отправление прожигающей жидкостью, химический ожог слизистой ротоглотки, пищевода 3-4 степени и желудка 2-й степени. Алибасов даже пытался судиться с производителем средства для очистки труб, но ему отказали в 100-миллионном иске.