Медведев ответил на слова Лукашенко об "антибелорусском давлении"

В России нет противников интеграции с Белоруссией, "антибелорусских элементов", заверил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев белорусского коллегу Сергея Румаса.

Как передает "Интерфакс", об этом председатель российского правительства сообщил в начале встречи с премьер-министром Белоруссии в Сочи.

Он проинформировал общественность, что просит передать эти слова и президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Медведев рассказал журналистам, что в ходе переговоров будут обсуждаться дорожные карты по интеграционному процессу между РФ и РБ, отметив, что подобные вопросы не обходятся без эмоциональных высказываний.

Он отметил, что работа, проделанная кабинетом министров двух стран по вопросу интеграции, была глубокой и он надеется на то, что встреча президентов России и Белоруссии 7 декабря "многое прояснит".

Ранее Лукашенко, выступая перед депутатами республиканского парламента, заявил, что на президента России Владимира Путина оказывается "жесточайшее антибелорусское давление" и подчеркнул, что Минск не собирается входить в состав другого государства.