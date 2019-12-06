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6 декабря 201918:05 Алена Лаврова

Выходные в столице: скалолазание, волшебные фонари, живопись и коньки

Выходные в столице: скалолазание, волшебные фонари, живопись и коньки

Москвичей приглашают покорить скалу, которая появилась на ВДНХ. Искусственный склон рельефом очень напоминает настоящий. Развлечения в эти выходные найдутся и для поклонников живописи, и для любителей красочных световых шоу.

Рискните в эти входные забраться на самый высокий искусственный склон в столице — 13 метров. И любителей, и профессионалов, и новичков в эти выходные ждут на фестивале скалолазания на ВДНХ. Склон не только самый высокий в Москве — он еще и полностью повторяет структуру и рельеф природной скалы.

В рамках фестиваля будут соревнования в нескольких группах в зависимости от подготовки. Сегодня — отборочные туры, в выходные — финал.

Не столь экстремально, но не менее захватывающе будет в эти выходные в "Сокольниках": огромные панды, морские рыбы и величественные дворцы. Некоторые фигуры достигают более восьми метров в высоту и 20 в длину.

Это фестиваль волшебных китайских фонарей. Каждый — а всего их более 40 — создан руками китайских мастеров. Световые инсталляции смотрятся особенно эффектно после наступления темноты, поэтому для посетителей фестиваль работает с 5 до 11 часов вечера. Не пропустите красочное шоу, попробуйте блюда национальной кухни и поучаствуйте в мастер-классах.

За искусством отправляйтесь в Пушкинский музей — там впервые в России открылась выставка Томаса Гейнсборо. Любимый художник короля Георга III известен прежде всего как портретист, но сам художник предпочитал пейзажи. Несколько картин — на стекле. Они крайне редко покидают пределы Великобритании, но для выставки в Москве сделали исключение.

Еще не написали письмо Деду Морозу? Поторопитесь! В столице в эти выходные заканчивает работу волшебная почта. Специальные ящики для писем есть в Парке Горького, парке "Красная Пресня", Воронцовском, в саду "Эрмитаж". Тринадцатого декабря конверты будут уже в Великом Устюге.

А вот для того, чтобы кататься на коньках, впереди вся зима. Даже плюсовая температура — не повод отказываться от развлечения. В Москве десятки катков с искусственным льдом — он не растает даже при плюс 10.

Текст: "Вести-Москва"

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