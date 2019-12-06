Чалов вместо Жиру: "Челси" готов предложить форварду ЦСКА контракт

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов уже в ближайшее зимнее трансферное окно может оказаться в лондонском "Челси". 21-летний армеец рассматривается руководством "аристократов" в качестве замены французскому форварду Оливье Жиру.

Как сообщает Goal.com, из-за отсутствия игровой практики 33-летний француз хочет покинуть клуб. Его действующий контракт с "Челси" завершается 30 июня 2020 года.

Напомним, что ранее Спортивный арбитражный суд разрешил лондонцам регистрировать новичков команды.