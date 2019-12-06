В столичном метро объяснили необходимость видеокамер в туалетах

Пользователи паблика "Едем по Москве" обратили внимание на видеокамеру в туалете на станции столичной подземки "Цветной бульвар" и задались вопросом: зачем она там?

В пресс-службе Московского метрополитена пояснили, что камеры установлены во всех кабинках — они вмонтированы в стену, но "выезжают" лишь когда пассажиры покидают туалет.

С помощью самописца проверяют, все ли в порядке в кабинке, и не забыли ли там люди какие-то вещи, сообщает "РГ".

"Если все в порядке, камера выключается. Если нет, состояние кабинки перепроверяют", — пояснили в пресс-службе подземки и добавили, что на "Цветном бульваре" туалет пока работает в тестовом режиме, а камера, которую заметили пассажиры, еще не подключена.