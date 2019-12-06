Путин поговорил не только с немецкими бизнесменами, но и с Нетаньяху

Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Главными темами стали взаимодействие двух стран в Сирии, а также целый ряд актуальных вопросов, в том числе и с учетом визита российского лидера в Израиль в 2020 году, пишет агентство РИА Новости.

Помимо этого, Дмитрий Песков рассказал, что тема убийства гражданина Грузии в Берлине не обсуждалась на встрече Владимира Путина и немецких бизнесменов. В то время как канцлер Германии Ангела Меркель собирается обсудить эту ситуацию с российским президентом во время встречи в "нормандском формате".

Напомним, Германия подозревает в убийстве грузинского гражданина Россию. В этой связи, 4 декабря два сотрудника посольства РФ были высланы из страны.