Потехина освобождена от должности замминистра просвещения

Заместитель министра просвещения Ирина Потехина освобождена от должности по собственному желанию. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства России.

Сообщается, что Потехина переходит на работу в парламент Санкт-Петербурга. Она будет отвечать за молодежную политику, общее и среднее образование, пишет агентство РИА Новости.

Ирина Потехина стала заместителем министра просвещения РФ в 2018 году, а до этого она занимала пост полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.