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6 декабря 201919:45

Потехина освобождена от должности замминистра просвещения

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Заместитель министра просвещения Ирина Потехина освобождена от должности по собственному желанию. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства России.

Сообщается, что Потехина переходит на работу в парламент Санкт-Петербурга. Она будет отвечать за молодежную политику, общее и среднее образование, пишет агентство РИА Новости.

Ирина Потехина стала заместителем министра просвещения РФ в 2018 году, а до этого она занимала пост полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.

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