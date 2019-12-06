Россия не оставит без ответа новые американские санкции

МИД РФ заявил, что новые американские санкции политизированы и без ответа не останутся. Никаких реальных улик у Вашингтона против 11 россиян и 6 компаний нет, подчеркнуло внешнеполитическое ведомство. Обвинения касаются сферы кибербезопасности.

На Смоленской площади добавили, что бороться с преступностью США не собираются, а эти санкции являются актом антироссийской пропаганды. Более того, напомнил МИД РФ, в 2014-м Вашингтон сам свернул сотрудничество с Москвой по кибербезопасности.

Новые санкции были введены американскими властями накануне. Они касаются группы хакеров, обвиняемых в краже ста миллионов долларов и использовании банковского трояна Dridex, среди которых россиянин Максим Якубец (подозревается в организации киберпреступной группировки Evil Corp). Кроме того, американская юстиция полагает, что мошенники увели 70 миллионов долларов при помощи вируса Zeus. За помощь в аресте Якубца Госдеп США предлагает рекордную сумму в пять миллионов долларов.