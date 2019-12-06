Разбившуюся российскую гимнастку пытались заставить замолчать

Драма на соревнованиях по воздушной атлетике в Риге переросла в детектив. Российская гимнастка сорвалась с 8-метровой высоты, а трос, ставший причиной падения, бесследно исчез. Саму спортсменку, которая сломала позвоночник и уже перенесла сложную операцию, пытаются заставить молчать.

Рига, международный турнир по воздушной атлетике, пока официально не признанной видом спорта. В восьми метрах над ареной — россиянка Евгения Асонова. Через мгновение её жизнь изменится навсегда.

"Я услышала этот звук, что оборвался трос. Это была такая секунда падения, все говорят что жизнь пролетает. Ничего не пролетает, ты просто не успеваешь ничего сообразить", — рассказала девушка.

Евгения получила страшную травму — перелом двух позвонков с разрушением спинного мозга и частичной парализацией.

"Первую секунду я ничего не чувствовала, потом дикая боль в спине, и я начала кричать и звать скорую, которой к сожалению, не оказалось", — говорит спортсменка.

"У меня болит спина!!! Сделайте, что-нибудь!!!" – кричит Евгения на видеозаписи сразу после падения.

Отсутствие бригады медиков — факт немыслимый для мирового первенства по опасной дисциплине — оказался не единственным нарушением. Тренер Кустова сняла оборванный трос и сразу стало ясно, почему он мог лопнуть.

"В верхний карабин был встегнут какой-то непонятный моток с какими-то непонятными тросами, то есть трос соединял верхний и нижний карабин, в результате чего машинка вращения не могла вращаться", — рассказала Елена Кустова, тренер, промышленная альпинистка.

Покажем наглядно — в том самом зале, где тренировалась разбившаяся гимнастка.

"Должно быть сделано так, чтобы сам снаряд свободно вращался по отношению к тросам. Вот лишний трос, который блокирует вращение машинки, трос переворачивается, перекручивается и перетирается", — пояснил Лев Березовский, владелец студии воздушной атлетики.

"Организаторы спрятали все оборудование, которое повредилось. — Как спрятали, а полиция? — Завели уголовное дело. В органы полиции организаторы предоставили новую лебедку, новые тросы", — пояснила Кустова.

Пока хирурги спасали Евгении Асоновой жизнь, организаторы соревнований, в частности, Вячеслав Литвяк, спасали репутацию, предложив подписать спортсменке сомнительные бумаги.

"Типа того, что я не должна разглашать информацию о случившемся, и в СМИ пуликовать. — То есть вас шантажировали? — Ну я не знаю, можно ли назвать это шантажом", — рассказала Евгения Асонова.

"Сказали, что готовы оплатить три недели лечения, при условии, если мы удалим все посты и не будем их обвинять в получении травмы", — сообщила Кустова.

В Федерации воздушной атлетики России все это отрицают: "Официально заявляем, что представители федерации не оказывали никакого давления. шантажа и денежных средств взамен на молчание не предлагали".

Вот тот самый договор с пунктом о неразглашении. На днях Евгению перевезли в реабилитационный центр Сеченовского университета в Москве.

"Мы сегодня сняли швы. У нее появились движения в одной ноге полностью, в другой частично. Прогноз реабилитационный благоприятный, но реабилитация займет от нескольких месяцев до полугода", — констатировал Константин Терновой, заведующий центром медицинской реабилитации Сеченовского университета.

А оплачены всего лишь три недели. На полный курс восстановления могут потребоваться миллионы.

"У меня отсутствует чувствительность в ногах, то есть ступни я не сгибаю, не разгибаю, и плюс у меня полностью отсутствует чувствительность органов малого таза", — говорит Евгения.

Представители Федерации воздушной атлетики даже не навещали парализованную девушку. Некогда — готовятся к новому турниру в Санкт-Петербурге.