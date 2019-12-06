Объявите скорее импичмент. Трампу не терпится встретиться с демократами в суде

Дональд Трамп призвал американских демократов как можно скорее объявить ему импичмент. Президент США заявил, что, чем раньше начнется суд, тем быстрее развалится дело. В ответ Демократическая партия, действительно, перешла к более активным действиям. В атаку на Трампа пошли политические тяжеловесы — Джо Байден и Майкл Блумбрег.

На ближайший месяц эта елка станет одной из достопримечательностей США. Главное рождественское дерево страны: почти 500 игрушек, гирлянда на 50 тысяч лампочек, которую чета Трампов зажгла накануне.

Как красиво, изумлялись гости церемонии, как дорого не унимались президентские критики. В 180 тысяч долларов обошлась часовая церемония: затраты на свет, звук и вот это пуленепробиваемое стекло, из-за которого Трамп поздравлял американцев.

Улыбки у президентской четы натянутые. Трампу ведь не только рождественские огни светят, но и импичмент. На церемонии в первом ряду главные гости — его защитники-республиканцы. Те, кто на слушаниях в конгрессе, громче всех был за президента. Адвокат Трампа там тоже мог быть, но Джулиани сейчас в поисках доказательств носится по Европе.

"Американцы узнают, что Байден и другие официальные лица из администрации Обамы содействовали увеличению масштабов коррупции на Украине в период с 2014 года по 2016 год. Все доказательства этого вскоре будут представлены", — написал Джулиани.

Из Киева Джулиани уже улетел. Собранные документы он может передать в сенат, когда там начнутся слушанию по импичменту. Могут вызвать на показания под присягой Байденов, отца и сына.

Пока бывшему вице-президенту неудобные вопросы задает электорат. В ответ — неприкрытое хамство.

Так проходит предвыборное турне Байдена по Айове. Он уже заявил: на Капитолийский холм ни ногой. Давать показания в сенате не будет. Дело туда точно попадет. Ни в Белом доме, ни в Республиканской партии никто не питает иллюзий: подконтрольная демократам палата представителей проголосует за отречение президента от должности.

"Зачем весь этот кошмар? Чтобы это понять, надо мысленно вернуться в первый день после выборов. У демократов была цель, они изначально мечтали об импичменте. И теперь посмотрите, что они наделали", — считает лидер меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти.

Так возмущались республиканцы после выступления спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Она торопила коллег: пора уже официально начинать импичмент. Американская демократия переживает худшие дни и лучшее лекарство — лишить президента должности, настаивала политик-демократ. Она уже уходила, когда в след журналист выкрикнул: "Вы, что ненавидите Трампа?"

"Я никого не ненавижу! Я католичка, и мне жаль, что вы используете слово "ненависть" в словах, обращенных ко мне. Я никого не ненавижу, меня вырастили так, чтобы мое сердце было полно любви. Я всегда молюсь за президента, я все еще молюсь за президента. Так что не надо со мной связываться, употребляя такие слова", — заявила председатель Палаты представителей Ненси Пелоси.

Хотя с первых дней президентства Трампа Пелоси кричит не аллилуйя, а импичмент. Президент не поверил ее словам и попросил уже поскорей запустить процедуру.

"Если вы собираетесь объявить мне импичмент, сделайте это сейчас, быстро, чтобы мы смогли провести справедливое судебное разбирательство в Сенате, и наша страна могла вернуться к делу", — написал Трамп.

Нетрудно догадаться, какие разные желания в разгар слушаний по импичменту загадают за рождественским столом демократы и республиканцы. Только у одних оно точно сбудется, а другим придется дальше ждать чуда.