Дзюба забил "Динамо" и стал единоличным лидером бомбардирской гонки РПЛ

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба в матче 19-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо" забил гол и стал единоличным лидером бомбардирской гонки турнира.

Дзюба отличился на заключительной минуте первого тайма, сделав счет в игре 3:0. Теперь на счету 31-летнего форварда 11 голов в 19 играх чемпионата России. Его ближайшие преследователи Эльдор Шомуродов ("Ростов") и Александр Соболев ("Крылья Советов"), у обоих футболистов по 10 мячей.

Счет в игре на шестой минуте открыл Сердар Азмун, а на 35-й минуте отличился Бранислав Иванович. Полузащитник Олег Шатов записал на свой счет две результативные передачи.

Напомним, "Зенит" после 18 игр РПЛ с 42 очками лидирует в турнирной таблице, а "Динамо" расположилось на шестой строчке, имея в активе 24 очка.