Стало известно, что бойню на базе ВМФ США устроил саудит

Стрельбу на авиабазе ВМФ США в Пенсаколе открыл саудовский военный, который проходил там обучение, сообщил губернатор Флориды. Мотивы пока не установлены. Погибли трое военнослужащих, а госпитализированы с многочисленными травмами восемь. Самого нападавшего ликвидировали. Он открыл огонь утром, в 07:15 по местному времени. Соболезнования в связи с трагедией выразил семьям погибших президент США Дональд Трамп.

A life flight helicopter just pulled out of Baptist Hospital, at least two ambulances have arrived to the emergency room in the past 15 minutes. @weartv pic.twitter.com/WGUUWHqEOD