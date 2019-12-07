Российские моряки с задержанного в Британии судна вернутся домой на следующей неделе

Российские моряки с задержанного в Британии судна "Джирех", как ожидается, смогут вернуться домой на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на российское посольство.

Паром под флагом Нигерии находится под арестом с конца ноября. Его отбуксировали в порт Портленда. Судно следовало из Норвегии в Сенегал. На борту находится 9 человек. В российском посольстве говорят, что у моряков достаточно еды и воды на 8 дней.