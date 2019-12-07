"Практически ничего не изменилось": Грета Тунберг признала неэффективность экоактивизма

В Мадриде тысячи человек вышли на "Марш за климат". К акции присоединились знаменитости: актер Хавьер Бардем и шведская школьница Грета Тунберг. 16-летняя экоактивистка провела в столице Испании пресс-конференцию, на которой сказала, что разочаровалась в "школьных забастовках". Что же теперь предлагает Грета?

Само ожидание ее прибытия в Мадрид стало событием куда более волнительным, чем все, что происходило после. Уставшая, явно не в духе, с расписанным лозунгами куском фанеры для демонстраций подмышкой она выходит из поезда на железнодорожном вокзале Мадрида. От услуг экологически чистого ослика по кличке Плоттерито, милостиво предложенного ей общиной одного из городков Испании, суровая шведка Тунберг отказалась, хотя могла дорогу из Лиссабона до Мадрида преодолеть верхом. Ишак в отличие от тепловоза угарный газ во время езды не выделяет. Пресной и скучной оказалась и речь, произнесенная на саммите. Не сравнить с той, что в Нью-Йорке. То ли спичрайтеры исписались, то ли ничего нового Тунберг сказать уже не может.

"Мы становимся все больше и больше. Наши голоса становятся громче, нас чаще слышат, но они не транслируются политикам. Мы нуждаемся в большем количестве активистов. Мы боремся уже больше года, но до сих пор практически ничего не изменилось", — говорит экоактивистка Грета Тунберг.

Спущенная на плечи толстовка, в руках — массивные наушники. Грета, как всегда, будто немного не здесь. С одной стороны — призывает новых сторонников участвовать в забастовках, с другой — сетует, что за полтора года ничего не изменилось. А что, собственно, должно было измениться?

"Грете не нужны реальные дела. Послушав речь Греты, можно еще раз убедиться, что проект, который реализует она или который реализуют люди, стоящие за ней, исключительно находится в зоне пиара, в зоне информационного давления", — комментирует директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ведь глобальное потепление и климатический кризис в отличие от международных корпораций не боятся подпорченной в СМИ репутации и пикетов. Проблему действительно сложно решить одними разговорами, ведь пока в условно прогрессивной части земного шара, заботясь об экологии, кофе наливают в крафтовый стаканчик из переработанной бумаги, остальная часть тонет в грудах пластика.

"Сколько бы ни было экоактивистов по всему миру на других континентах в Евразии, Африке, Латинской Америке, никто не будет им уделять столько внимания, потому что за этим не стоят интересы корпораций. Напротив, это бьет по корпорациям", — отмечает директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Просто Грета – это не про экологию, а про бизнес. Лицо детского экоактивизма сформировалось ни с появлением Тунберг, а значительно раньше. Только лицо это, к сожалению, незнакомо и, увы, совсем не интересно массам, ведь их каждый шаг не транслируется в режиме онлайн. Они не бывали на обложке GQ и не отчитывали Трампа, а просто делали свое дело, собирая пластик, сортируя мусор, очищая воду. Теперь и их, творцов реальных дел, и тех, кто лишь копирует демагогию шведской девочки, зовут клонами Тунберг. Несправедливо.

Свежий пример — восьмилетняя девочка из Индии, живущая в Мадриде, перекрывает дорогу к месту проведения климатического саммита и сразу попадает в эфир западных телеканалов. Инструмент эффективный, правда, в решении вопросов политических и экономических. Сквозь этот экологический вой протестующего стада порой слышны и трезвые мысли. Изабелла Ярванди — тоже подросток, тоже шведка, но школу не прогуливает, а выступает за совсем другие ценности.

"Европейское общество разношерстно, не такое однородное, и все-таки появляется человек, который представляет народные интересы. Все, что связано с глобальным потеплением, все, что связано с сообществом ЛГБТ, — понятно, что это лоббирование интересов. И появление такого явления, как "Анти-Грета", приветствуется всеми здравомыслящими людьми", — объясняет председатель партии "Действие", политолог Руслан Панкратов.

Высказывалась против потока мигрантов и гей-браков и получила блокировку в Twitter. Якобы по причине несовершеннолетия. В то же время аккаунт Греты Тунберг, которой пока еще 16, почему-то никто не блокирует. Толерантность – очевидно, главное слово Запада, но кто сказал, что любимое?