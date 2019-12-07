Россияне взяли два золота и серебро в третий день чемпионата Европы по плаванию

В шотландском городе Глазго продолжается чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. В пятницу, 6 декабря, российские пловцы завоевали три медали – два золота и одно серебро.

Владимир Морозов стал первым на дистанции 50 метров вольным стилем. Климент Колесников завоевал золото в стометровке. Серебро за Марией Каменевой. В стометровке она уступила венгерке.

Стоит отметить, что для Морозова это золото стало четвертым на текущем чемпионате Европы. Ранее он победил на дистанции 50 метров брассом, выиграл в эстафете вольным стилем и микст-эстафете.

Таким образом, сборная России с 11 наградами (пять золотых, четыре серебренных и две бронзовых медали) лидирует в медальном зачете, второе место занимает Италия (4-2-5), третье – Венгрия (3-2-2).