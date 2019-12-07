Взрыв в Мексике: четыре человека погибли, 10 получили ранения

В результате взрыва, прогремевшего в окрестностях города Пуэбла в одноименном штате в Мексике по меньшей мере четыре человека погибли, еще 10 получили ранения. О ЧП сообщает издание Sol de Mexico.

Как уточняется, раненых госпитализировали в больницы Пуэблы. Правоохранители сообщили о четырех погибших, но эта цифра может увеличиться.

По предварительным данным, могли взорваться порох или пиротехника. Никаких других подробностей пока не сообщается. Власти также пока не прокомментировали случившееся.

В Мексике, где любой праздник отмечается массовым запуском салютов, взрывы пиротехники с летальным исходом нередки. Неделю назад в Тультепеке в результате взрыва на нелегальном складе пиротехники погибли молодой человек и малолетний ребенок. Пострадали дома, стоящие по соседству, напоминает РИА Новости.