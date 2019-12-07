Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Аризону". Видео

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" на льду домашней "PPG Paints-арены" обыграл команду "Аризона Койотс" со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 0:2).

Счет в игре на восьмой минуте третьего периода открыл российский нападающий хозяев льда Евгений Малкин. Удвоил преимущество "пингвинов" Брэндон Танев, забивший в пустые ворота за две секунды до сирены.

Для Малкина эта шайба стала седьмой в сезоне. Теперь на его счету 23 (7+16) очка в 18 играх сезона и 1025 (398+627) очков в 870 матчах лиги.

"Питтсбург" одержал третью победу в последних пяти играх и с 36 очками занимает пятое место в Восточной конференции, а "Аризона" расположилась на четвертой строчке на Западе, имея в активе 38 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "пингвины" в воскресенье, 8 декабря, на выезде сыграют с "Детройтом", а "койоты" на следующий день встретятся с "Чикаго".