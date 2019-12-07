Скандальный арт-объект шокировал Германию

Арт-объект из праха, останков узников концлагерей: скандальная инсталляция, установленная напротив бундестага, повергла граждан Германии в настоящий шок. Негодуют все, возмущены и взбудоражены родственники жертв Холокоста, представители еврейской общины и широкой общественности. Кто создал это провокационное творение? И что они хотели этим сказать?

На первый взгляд — обычный арт-объект. Вот только внутри так называемой "Колонны Сопротивления", как изначально заявили ее авторы, пепел и кости жертв Холокоста. У всех на виду, прямо напротив Рейхстага. Авторы спорной работы — активисты из арт-группы "Центр политической красоты".

"Мы провели два года, копая почву и проверяя реки вблизи районов, где нацисты совершенствовали и ставили на поток массовые убийства. В одном из этих ужасных мест, на метровой глубине, мы нашли пепел и кости. Эта колонна содержит образец той самой почвы", — говорят они.

Для привлечения внимания к содержимому колонны стеклянную колбу подсветили изнутри. Многие задумку не оценили. Еврейские общины по всему миру сошлись во мнении: это не искусство, а провокация.

"Бывшие узники Освенцима очень обеспокоены тем, что эта инсталляция задевает их чувства и память о погибших родственниках", — говорит вице-президент Международного комитета Освенцима Кристоф Хойбнер.

В "Центре политической красоты" вроде бы извинились, но неуверенно. Мол, там, где копали, не было захоронений, а забор почвы символично был взят в тех же краях.

Спорная инсталляция пока по-прежнему подле Рейхстага. Правда, теперь прозрачную часть прикрывает изолента. Это не первая "громкая" инсталляция художников-акционистов.

Организация специализируется на шокирующих акциях и этого не скрывает. Искусство тут ни при чем: мишень — правые политики.

Организованная ими утечка в прессу скандального видео с участием австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе стоила ему политической карьеры.

Депутату немецкой "Альтернативы для Германии" Бьорну Хокке возвели кладбище прямо у стен дома: 24 плиты — уменьшенная копия берлинского монумента жертвам Холокоста. Обещали убрать, если он поклонится их памяти у настоящего мемориала.

"Любой, кто состоит в этой организации, является террористом. "Центр политической красоты" — это не группа художников, а настоящая террористическая организация!" — говорит Хокке.

К слову, на днях кто-то установил надгробный крест рядом с домом его коллеги — члена партии "Альтернатива для Германии" Кристины Баум. На нем — будущая дата смерти политика. Художественная инсталляция или просто угроза — теперь выясняет полиция.

А для "Центра политической красоты" черный пиар — тоже пиар. Тему с терроризмом включили в раздел "Пожертвования" на сайте организации. И хвастливо отметили, что даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал их экстремистами.

- Нигде больше вы не получите столько недовольства за каждый пожертвованный евро, как здесь!

Общество пытается добиться, чтобы скандальный монумент убрали из центра Берлина. Особого цинизма этому псевдо-арт-объекту добавляет тот факт, что появился он в период памятных мероприятий, посвященных 75-летию победы над нацизмом. Ангела Меркель впервые за 14 лет посещает Освенцим.