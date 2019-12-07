В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК: три человека погибли, один пострадал

Количество погибших в результате аварии на севере Москвы, где легковой автомобиль сбил пешехода, а затем врезался в вестибюль станции "Окружная" Московского центрального кольца, возросло до трех, еще один человек пострадал. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы Госавтоинспекции столицы.

Ранее сообщалось, что в результате аварии в Локомотивном проезде погибли два человека.

Как уточняется, утром в субботу, 7 декабря, автомобиль сбил пешехода на севере Москвы, а затем врезался в вестибюль станции "Окружная" МЦК в Локомотивном проезде. В результате погибли три человека – два пешехода и водитель автомобиля, еще один человек получил ранения.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, сообщает РИА Новости.