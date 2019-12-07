Порядка 20 тысяч жителей Энгельса остались без отопления

В Энгельсе, втором по величине городе Саратовской области, более 160 многоквартирных домов и объектов социальной сферы остались без отопления из-за дефекта на теплосетях в субботу, 7 декабря. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы местного филиала ПАО "Т Плюс".

Как уточняется, в процессе планового осмотра теплотрассы на проспекте Строителей был выявлен дефект, в связи с чем в 4:00 по местному времени (3:00 по времени Москвы) в субботу начались ремонтно-восстановительные работы. В зоне отключения оказались 144 многоквартирных дома с населением порядка 20 тысяч человек и 17 объектов социальной сферы.

Предполагается восстановить герметичность трубопровода и запустить теплоресурс к 20:00

В настоящее время в Энгельсе 2 градуса мороза, передает РИА Новости.