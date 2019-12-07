Зеленский не хочет стать "пищей больших боссов"

9 декабря Владимир Путин проведет первую личную встречу с президентом Украины. Личное знакомство с Владимиром Зеленским случится в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже. Пока же украинский лидер делится планами на эту встречу со зрителями ток-шоу.

Свобода слова для Владимира Зеленского, словно хождение по минному полю. Пока оппозиция требует не допустить сдачи позиций Киева в Париже, президент настойчиво ищет правильную для себя риторику.

"Я не в костюме. Я не успел переодеться, я только с самолета. Я был на фронте, на контактной линии. Приветствовали наших ребят, наших девушек, наших героев", — сказал Владимир Зеленский.

Возвращение прямо с передовой — это явная отсылка к стилистике Порошенко. Становится ясно, к какой аудитории обращается Зеленский в первую очередь. В студии на него внимательно смотрят представители политического бомонда эпохи прежнего президента.

Главная тема беседы — с чем Зеленский едет в Париж и с чем рассчитывает вернуться. Первое лицо явно лавирует, когда разговор заходит о контроле над границей. Текст Минских соглашений — сначала выборы, потом передача границы — Зеленский пытается трактовать по-своему.

"Моя позиция проста: в момент выборов во временно оккупированных Донецке и Луганске Украина должна контролировать нашу, украинскую, границу. Я точно буду говорить о границе. У нас другой план касательно границы: каким образом и когда это передается, каким образом и как Украина контролирует границу Украины с Россией. Не готов отвечать, хотим ли мы изменений в Минских соглашениях, потому что кто-то может сорвать встречу в "нормандском формате". Я не готов рисковать этой возможностью", — подчеркнул Зеленский.

Обмен политзаключенных и возвращение моряков стали сигналом того, что Россия готова к разговору, заявляет Зеленский, и это при том, что урегулирование в Донбассе не российский, а украинский вопрос. И тут снова — игра словами. Вместо безоговорочного выполнения Минских соглашений, Киев пытается ставить условия.

"Закон об особом статусе Донбасса сейчас есть, он действует до 31 декабря. Продлевать ли его и голосовать Верховной Раде, это можно будет сделать только после возвращения из Нормандии. Если мы увидим, что есть какие-то важные шаги навстречу друг другу, то мы действительно будем говорить об этом законе", — сказал Зеленский.

На этом фоне даже Совет Европы был вынужден рекомендовать Украине отложить вступление в силу закона о государственном языке. А сначала без промедления подготовить другой — о национальных меньшинствах, чтобы никакой этнической напряженности. Причем в первую очередь надо снизить квоты в телеэфире и отменить требование для печатных изданий выходить на двух языках одновременно. Но у Зеленского явно связаны руки. С подачи партии войны призрак очередного Майдана ждет его в Киеве.

"Не надо бояться украинцев, которые выходят на Майдан, — это их желание, это их предупреждение и усиление украинской позиции на переговорах", — считает депутат Рады Андрей Парубий.

"На переговорах в Париже у Зеленского напротив будут сидеть трое людей. Двое из них — это партнеры, а один – это, скорее, враг, который будет пытаться ослабить максимально позицию Украины. Так вот другом у Зеленского может быть только народ Украины", — уверен депутат Рады Святослав Вакарчук.

О том, как сложно Зеленскому быть между, говорит и обложка влиятельного журнала Time. И это еще больше заставляет президента Украины нервничать.

"Я очень не хочу и не люблю быть между, когда за столом сидят большие боссы, представители империй. Я очень не хочу, чтобы мы были той пищей, которую подают на стол этим большим боссам. Я хочу, чтобы мы тоже сидели за этим столом и были равноправной, независимой, сильной страной. Я не продаю нашу страну никому, никогда и ни за что", — заявил Зеленский.

Президент Украины явно старается продемонстрировать готовность к переговорам, от которых зависит куда больше, чем его собственная политическая карьера.