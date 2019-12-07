Смерть на прогулке по замерзшей реке: дети провалились под лед

Дети, игравшие на берегу реки Цуцкан в 150 километрах от Волгограда, провалились под лед, сообщает региональный Следком. Тонущих детей увидел рыбак, находившийся неподалеку. Он бросился на помощь и смог вытащить детей на берег. Однако один из мальчиков все же скончался. Второго медики увезли с переохлаждением в больницу, сейчас за его жизнь борются врачи.

С началом холодов сообщения о детях, провалившихся под лед, стали поступать все чаще. Так, в ноябре двое десятилетних мальчиков провалились под лед в Саратовской области. Одного из них находившийся поблизости рыбак так и не смог вытащить из воды. Его тело извлекали уже спасатели. А за день до этого в Башкирии под лед провалились трое детей. Отец сумел вытащить на берег всех троих, однако старший скончался.