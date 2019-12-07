Собянин расширил программу закупки лекарств для лечения онкологии

Структура системы оказания онкологической помощи изменится, это коснется и закупок новейших лекарств для лечения еще 4 видов рака, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ГКОБ №1 на круглом столе с участием главных и ведущих врачей – онкологов столицы.

Очень важно, чтобы человек со страшным диагнозом не чувствовал себя брошенным и не метался между разными больницами, подчеркнул мэр. Вся цепочка – диагностика, лечение, последующее сопровождение – должна находиться под единым контролем, чтобы две трети ее человек мог пройти в одном учреждении. И относиться к нему должны с заботой и вниманием. Не менее важно создать мощные лаборатории в составе единых онкологических центров. Именно центры с новейшим оборудованием, онкологическими диспансерами, способными оказывать как стационарную, так и амбулаторную помощь, выведут онкологическую службу столицы на мировой уровень, подытожил глава города.

Как сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун,

Москва одной из первых субъектов РФ перешла на новые стандарты химиотерапии по шести локализациям рака, которые покрывают практически 80% всей онкопатологии.

Также в ходе круглого стола было принято решение о формировании шести многопрофильных онкологических центров. Они будут созданы на базе крупнейших стационаров: онкологическая больница №62, онкологическая больница №1, больница имени Боткина, больница имени Плетнева, больница №40 с ее новым филиалом в поселке Коммунарка и научно-клинический центр имени Логинова.

Онкологическая служба является одним из ключевых звеньев московского здравоохранения, актуальность которой будет возрастать с увеличением продолжительности жизни москвичей. Ранняя и точная диагностика, преемственность на каждом этапе оказания медицинской помощи, использование высокотехнологичных методов лечения и современных препаратов являются критически важными для успешного лечения онкологических заболеваний.