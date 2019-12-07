Казань проведет чемпионат Европы по водным видам спора в 2024 году

В Глазго прошло заседание бюро Европейской лиги плавания (LEN), на котором было принято решение о проведении в Казани чемпионата Европы по плаванию и другим водным видам 2024 года. Ранее Казань получила право провести чемпионат мира по водным видам спорта в 2022 году.

Все члены бюро LEN единогласно поддержали заявку Казани, которая имеет большой опыт проведения соревнований высокого уровня. Чемпионат Европы пройдет в конце мая – начале июня 2024 года.

В программу соревнований пройдут соревнования по всем водным видам спорта, кроме водного поло. Впервые на чемпионате Европы будут разыграны медали в хайдайвинге – прыжкам в воду с больших высот.