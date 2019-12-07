"Тамбов" в большинстве разгромил "Оренбург"

Субботнюю программу 19 тура чемпионата России по футболу открыл матч в Саранске, где "Тамбов" принимал "Оренбург". Номинальные хозяева одержали победу с результатом 3:0.

Первый тайм завершился вничью 0:0, и главные события развернулись после перерыва. Сначала Георгий Мелкадзе отправил мяч в ворота южноуральцев, но этот гол засчитан не был. Однако через три минуты защитник "Оренбурга" Урош Радакович срезал мяч в свои ворота. Неприятности оренбуржцев этим не ограничились. Вскоре получил вторую желтую карточку их защитник Георгий Зотов.

На 65 минуте Радакович снова неудачно встал на пути мяча. Удар Владимира Обухова, рикошет и счет стал 2:0. На 82 минуте Георгий Мелкадзе обыграл вратаря Анндрея Климовича и выложил мяч свободному Антону Килину. Который поразил уже пустые ворота, установив окончательный счет 3:0.

"Тамбов" благодаря этой победе набрал 21 очко, обошел "Оренбург" и поднялся на 11 место. "Оренбург" с 19 очками опустился на 13 позицию.