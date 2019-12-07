Путин и Лукашенко продолжили переговоры за предновогодним обедом

7 декабря — переговоры президентов Путина и Лукашенко на 20-летие Союзного государства и о будущем этого союза. Таких переговоров мы ждали давно. На столе — сразу 31 "дорожная карта".

Дружеское приветствие на пороге. И хотя на улице и тепло — приглашение в дом. В Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко — соседи. Государственная резиденция российского президента "Бочаров ручей", а совсем рядом — за аллеями, — санаторий "Беларусь", который принадлежит Управлению делами белорусского президента. Они и встречаются по-соседски, чаще, чем любые другие государственные лидеры, двадцать раз за последние два года

Здесь же российский премьер-министр Дмитрий Медведев — он прилетел в Сочи накануне, чтобы со свои белорусским коллегой Сергеем Румасом, обсудить дальнейшую экономическую интеграцию между странами.

"Именно сегодня — это важно, потому что 8 декабря исполняется 20 лет Союзному договору. Наши коллеги на правительственном уровне, министры, председатели правительств провели достаточно большую работу по анализу того, что сделано в рамках подписанного ранее договора о Союзном государстве, поговорили о том, что и как нужно сделать для того, чтобы выполнить то, что еще не выполнено в рамках этого документа", — заявил Владимир Путин.

За 20 лет действия Союзного государства товарооборот вырос в 3,5 раза — с 9 до 35 миллиардов долларов. Россия стабильно занимает половину от всего объема белорусской торговли. Мы все прекрасно знаем белорусские мебель, обувь, трикотаж, а также "молочку", к которой иной раз возникали вопросы у Россельхознадзора, правда, сейчас — нет.

Процесс объединения то ускорялся, то замедлялся, но какие бы ни случались разногласия, страны двигались в одном направлении и в политике, и в экономике. Сейчас — проверка отношений на прочность — российский налоговый маневр.

"Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, нефть покупать не по 63 доллара за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену", — отметил президент Белоруссии.

На столе перед обеими делегациями — кипы документов. Всего "дорожные карты" по 31 направлению. Например, еще один классический пример союзных отношений — военные дела. При этом 20 лет спустя, наверное, уточнений требует вопрос о границе — и общей, и внутренней, где Россия ввела погранзону из-за разных визовых требований к гражданам третьих стран.

Впрочем, эти кадры с трассы "Москва – Минск" пусть, конечно, такими и остаются: у граждан самих России и Белоруссии — полная свобода передвижения, так же, как, например, равные права на пенсии и здравоохранение.

"Хочу выразить надежду на то, что мы и дальше будем делать все для того, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали движение, прежде всего, конечно, в сфере экономики. Но не только. И в социальной сфере, что я считаю чрезвычайно важным, и получали бы заметные преимущества от этой интеграции", — подчеркнул Владимир Путин.

Переговоры Путин и Лукашенко продолжили наедине за общим предновогодним обедом, как и полагается соседям.