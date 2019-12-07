Покушение на Эльджаркиева: арестованы еще трое

Еще трое подозреваемых в покушении на главу Центра по противодействию экстремизму МВД Ибрагима Эльджаркиева сегодня арестованы по решению суда. Закре Полонкоев, Алихан Белхороев и Али Картоев обвиняются в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), а также в незаконном хранении и перевозке оружия.

Накануне Следком сообщил о пресечении деятельности организованной преступной группы, совершившей 12 января 2019 года нападение, а 2 ноября текущего года убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

В Москве и Ингушетии проведена спецоперация, по результатам которой задержаны предполагаемый главарь ОПГ Хасан Полонкоев и пять ее участников. Розыск других лиц, причастных к нападению, продолжается.

Ибрагим Эльджаркиев и его родной брат были убиты в Москве на улице Академика Анохина 2 ноября. Убийца выстрелил около десяти раз и скрылся на автомобиле, который позже нашли брошенным у станции метро на юго-западе столицы. Это была вторая попытка убийства высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. За 10 до этого его машину обстреляли по дороге из Чечни в Ингушетию. Тогда Эльджаркиев не пострадал, ранения получили водитель и охранник.