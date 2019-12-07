"Ливерпуль" довел беспроигрышную серию в АПЛ до 33 матчей

Лидер английской премьер-лиги "Ливерпуль" добился разгромной победы в матче 16 тура против "Борнмута". Встреча, проходившая на стадионе "Виталити", завершилась со счетом 3:0 в пользу мерсисайдцев.

Голы в составе "Ливерпуля" забивали Алекс-Окслейд Чемберлейн, Наби Кейта и Мохамед Салах. Благодаря этой победе подопечные Юргена Клоппа продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 33 матчей. Предыдущее поражение "красных" датируется третьим января 2019 года, когда они в гостях проиграли "Манчестер Сити" (1:2).

После 16 туров "Ливерпуль" продолжает возглавлять таблицу АПЛ. В активе клуба 46 очков. Ближайший преследователь – "Лестер Сити", идет на втором месте с 35 очками, однако свою игру 16 тура ему еще предстоит сыграть 8 декабря на выезде с "Астон Виллой".