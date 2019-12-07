Убийства на военной базе во Флориде: связей саудовца с террористами не нашли

Американские спецслужбы, расследующие ЧП на военно-морской базе в Пенсакола в штате Флорида, не обнаружили связей между служащим ВВС Саудовской Аравии Мухаммедом Саидом аль-Шамрани, открывшим стрельбу, и международными террористическими группировками. Представители спецслужб пока склоняются к мнению, что стрелок действовал один.

Сенатор-республиканец Рик Скотт из Флориды и член палаты представителей, также республиканец Мэтт Гетц назвали стрельбу терактом, тем не менее представители федеральных правоохранительных органов заявили, что говорить о мотивах стрелка пока рано.

Вместе с тем в аккаунте в Twitter, предположительно принадлежавшем аль-Шамрани, есть публикации, в которых он критикует внешнюю политику США и называет страну "нацией зла", пишет РИА Новости.

В результате стрельбы на военной базе во Флориде 6 декабря погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения. Аль-Шамрани, который проходил на базе обучение.