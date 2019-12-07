Сербская солидарность: фанаты "Црвены Звезды" поддержали акцию ультрас "Спартака"

Акция активных болельщиков московского "Спартака", организованная фанатским движением красно-белых "Фратрия", распространилась не только на матчи российской премьер-лиги. Теперь акцию поддержали и в Сербии, где свою позицию высказали фанаты "Црвены Звезды".

Во время матча "красной звезды" в 20 туре чемпионата Сербии против "Спартака" из Суботицы ультрас "Црвены Звезды" вывесили на трибуне текстовой баннер с надписью "Фанат – не преступник". Демонстрация своей солидарности с позицией фанатов московского "Спартака" сопровождалась кричалкой "Русские и сербы – братья навек".

Напомним, что спартаковский болельщицкий актив выступает против действий правоохранительных органов Санкт-Петербурга. После матча 18 тура РПЛ поклонники красно-белых столкнулись с задержаниями. Несколько человек получили 15 суток ареста, заряжающий фанатской трибуны получил штраф 5000 рублей и бан на полтора года, в течение которых он не сможет посещать матчи своей любимой команды.

В связи с этим "Фратрия" обратилась к фанатским организациям других клубов чемпионата России – покидать трибуны поединков 19 тура после 30 минуты. Акцию спартаковцев уже поддержали ультрас ЦСКА, "Локомотива", "Зенита", тульского "Арсенала", "Краснодара", московского "Динамо" и других.