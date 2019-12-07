"Юнайтед" выиграл у "Сити" дерби Манчестера

Главным событием нынешних выходных в английской премьер-лиге стало противостояние двух клубов Манчестера – "Сити" и "Юнайтед". В 16 туре соперники встречались на "Этихад Стэдиум", а победу в матче на этот раз праздновали футболисты в красном. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "МЮ".

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера открыли счет на 23 минуте матча после того, как в ворота "горожан" был поставлен пенальти. К "точке" подошел Маркус Рэшфорд, и свой шанс реализовать 11-метровый удар он не упустил.

Всего спустя шесть минут "красные дьяволы" смогли удвоить свое преимущество – Антони Марсьяль на пару с Даниэлем Джеймсом устроили перепасовку вблизи штрафной площади "Сити", в результате чего француз метко попал в ближний угол соперника.

Хозяева отыграли у соперника один мяч на 85 минуте усилиями Николаса Отаменди, забившего ударом головой после навеса с углового. Однако на большее подопечных Хосепа Гвардиолы не хватило. "Юнайтед" празднует вторую победу подряд в чемпионате Англии.

Благодаря успеху в дерби "МЮ" набрал 24 очка и вышел на пятое место в таблице. "Дьяволы" не проигрывают в АПЛ уже пять матчей. "Сити" же упустил шанс выйти на второе место, оставшись с 32 очками на третьей строчке.