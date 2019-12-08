НХЛ. Проворов забил, "Филадельфия" победила "Оттаву"

За океаном стартовал новый игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В первом матче дня "Филадельфия Флайерз" одержала победу над "Оттавой Сенаторз". Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "летчиков".

Матч между соперниками был похож на своеобразную "перестрелку" – хоккеисты обеих команд по очереди забивали друг другу, пока не наступил конец матча. Одну из шайб забил российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов, проведший на льду 26 минут 25 секунд.

Помимо него в составе "Флайерз" также забивали Трэвис Конечны, Шейн Гостисбер и Скотт Лотон. У "Сенаторов" авторами заброшенных шайб становились Брэди Ткачук и Энтони Дюклер, оформивший дубль.

В еще одном матче "Ванкувер Кэнакс" в овертайме обыграл "Баффало Сэйбрз" — 6:5.