США и Иран обменялись учеными, приговоренными к тюремным срокам

Вашингтон и Тегеран обменялись заключёнными учеными. На свободе оказались американский исследователь Сиюэ Вэн, приговоренный в Иране к десяти годам тюрьмы, и иранский биолог Масуд Сулеймани, обвиненный в США в нарушении санкций.

Сделку приветствовал Дональд Трамп. Он написал в Твиттере: "Спасибо Ирану за очень честные переговоры".

США ранее много раз призывали Иран освободить американцев, находящихся в заключении. Президент исламской республики Хасан Роухани заявлял, что готов пойти навстречу Вашингтону, сообщает телеканал "Россия 24".